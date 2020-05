Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bilder wie dieses wird es heuer am Leibnitzer Hauptplatz nicht geben. Das Stadtfest wurde abgesagt © (c) David Pillinger

Wirklich damit gerechnet hatte ohnehin niemand mehr. Nun ist es aber offiziell: Das für 11. Juli geplante Stadtfest in Leibnitz wird aufgrund der Corona-Krise nicht stattfinden. Es wird auch keinen Ersatztermin im Laufe des weiteren Jahres geben wie die Stadtfeuerwehr Leibnitz als Veranstalter am Montag via Aussendung mitteilte: "Wir wollen natürlich in keinster Weise zu einer Verbreitung des Virus beitragen, ebenso machen es die Erlässe der Bundesregierung und auch die Vorhersagen von Experten aus dem Gesundheitssektor für die nächsten Monate nicht möglich, die Leibnitzer Veranstaltung des Jahres in gewohnter Weise mit Tausenden Gästen durchzuführen. Sicherheit steht bei uns stets an erster Stelle, denn zu groß wäre die Gefahr für uns und vor allem für euch, liebe Party-Freunde. Denn nur gemeinsam können wir dieser Pandemie Herr werden und sie überstehen."