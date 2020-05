Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Location "Die Träumerei" können Pärchen die Zeit zu zweit genießen © kk

Der Mai ist angebrochen, der Juni nähert sich in großen Schritten - zwei Monate, die als Wonnemonate für Hochzeiten gelten. Insgesamt gaben sich im Jahr 2018 6389 Paare in der grünen Mark das Ja-Wort in herzerlrot gehalten, heuer wird diese Zahl wohl etwas schrumpfen. Die Krise macht den Paaren, die sich im Frühjahr trauen wollten, nämlich oftmals einen Strich durch die Rechnung. Zuerst war die Eheschließung nur im minimalen Rahmen möglich, jetzt nur im ganz kleinen. Viele entscheiden sich daher den Ehrentag zu verschieben - oftamls ins Jahr 2021. Darunter leiden aber nicht nur die Verliebten selbst, nein, eine gesamte Branche ächzt unter der schweren Last der zahlreichen Verschiebungen und Absagen.