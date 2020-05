Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Donnerstagfrüh geriet ein Pkw auf der B 73 in Liebensdorf auf die Gegenfahrbahn und krachte gegen die Leitschiene. Personen wurden nicht verletzt.

Heiligenkreuz am Waasen

Der Pkw krachte frontal gegen eine Leitschiene © FF Empersdorf

Zu einem Unfall im Frühverkehr kam es am Donnerstag auf der B 73 in Liebensdorf (Marktgemeinde Heiligenkreuz am Waasen). Ein Pkw geriet gegen 6.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und krachte dort gegen eine Leitschiene. Laut Feuerwehr und Polizei wurden dabei zum Glück keine Personen verletzt. Der Pkw wurde durch die Wucht des Aufpralls aber schwer beschädigt.