Sujetbild © Juergen Fuchs

Donnerstagabend mussten die Feuerwehren Unterschwarza, Oberschwarza und Weitersfeld an der Mur zu einer Menschenrettung nach Unterschwarza in der Gemeinde Straß ausrücken. Ein Einheimischer - er ist selbst Mitglied der örtlichen Feuerwehr - musste aus einer Baugrube geborgen werden. Beim Einheben des Schachtrings in die Grube, dürfte dieser gebrochen sein. Teile davon fielen dem Steirer auf dem Fuß. Er wurde schwer verletzt.