Die Unfallstelle © FF Gussendorf

Zu einem Frontalzusammenstoß kam es am Mittwoch auf der L 601, der Schröttenstraße: Zwei Pkw waren nach einer langgezogenen Kurve ineinander gekracht. Dabei geriet ein Fahrzeug in Brand, den ein Anrainer wenig später mittels Feuerlöscher eindämmen konnte. Außerdem wurde wurde eine Person in ihrem Fahrzeug eingeklemmt. Die zu Hilfe gerufene Feuerwehr Gussendorf übernahm die Bergung. Sanitäter des Roten Kreuzes und der Polizei sowie ein Notarzt übernahmen die medizinische Versorgung der ingesamt drei Unfallteilnehmer.