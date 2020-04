Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Vom Home-Schooling über eingeschränkten Schulbetrieb bis zur Matura. Schüler aus der West- und Südweststeiermark erzählen uns, wie sie mit den ungewohnten Anforderung an die Abschlussprüfung umgehen.

Die Maturanten im Bezirk sind guter Dinge. Sie sind froh, dass sie zumindest noch drei Wochen Vorbereitung in der Schule haben, bevor sie zur Matura antreten © Privat

Mitte dieser Woche erreichte der endgültige Matura-Erlass des Bundesministeriums die Schulen, demnach heuer nur schriftliche und keine mündlichen Matura-Prüfungen in Österreich abgehalten werden. Statt vier schriftlicher gibt es nur drei schriftliche Prüfungen, die ab 25. Mai stattfinden. Für das Maturazeugnis werden auch die Jahresnoten herangezogen. Ab 4. Mai können die Maturanten eingeschränkt wieder in die Schulen zurück, die Vorbereitungsphase für die Matura ist somit von normalerweise drei auf zwei Wochen verkürzt. Wir haben uns umgehört, wie die Maturanten in der West- und Südweststeiermark mit diesen Voraussetzungen umgehen und wie groß ihre Nervosität vor der Matura ist.