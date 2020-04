Kleine Zeitung +

Nur mit dem Auto In der Weststeiermark gibt es bald wieder McDonalds-Burger

In anderen Bezirken wurde der Schritt bereits gewagt, am 30. April öffnen in Rosental und Deutschlandsberg auch die ersten McDonalds-Filialen in der Weststeiermark. Auf den erwarteten Ansturm sei man vorbereitet.