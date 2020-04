Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

In der Nacht auf Freitag kam es zu einem Unfall auf der B76. Die Straße war eine Zeitlang gesperrt.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Unfall auf der B76 bei Frauental © FF Frauental

Kurz vor Mitternacht am Donnerstag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der B76 auf Höhe des Betriebsgeländes der Firma Erdbau Trummer in Frauental in der Weststeiermark. Zunächst hieß es, eine Person sei eingeklemmt.