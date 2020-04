Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Lucas Oudijzers ist Physiotherapeut und einer der beiden Leiter des "physiosport-Eibiswald" © KK

"Ich hätte mir nie gedacht, dass das Video so gut ankommt und es so viele Leute sehen", gesteht Lucas Oudijzers aus Eibiswald lachend. Angefangen hat alles mit einer Idee am Frühstückstisch.