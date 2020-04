Facebook

Die Feuerwehr bei den Löscharbeiten © Presseteam BFVRA / Johannes Schreiner

Zu einem Waldbrand in Wittmannsdorf (Gemeinde St. Peter am Ottersbach) in der Nähe der Niederl-Mühle wurden die Einsatzkräfte am Freitagnachmittag kurz vor 14.30 Uhr alarmiert. Die Feuerwehren Wittmannsdorf, Glauning und St. Peter am Ottersbach rückten mit 5 Fahrzeugen und 19 Einsatzkräften an. Dazu kam noch das ELF Eichfeld mit drei Einsatzkräften und der Drohne mit Wärmebildkamera des Bereichsfeuerwehrverbandes Radkersburg. Auch die Polizei war am Brandort.