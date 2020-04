Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Nach der Grenzschließung und dem Ausbleiben ausländischer Arbeitskärfte gibt es einen Ansturm auf die neue Erntehelfer-Vermittlungsplattform. Aber nicht jeder ist geeignet. Kritik am „Einfliegen“ ausländischer Arbeitskräfte.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

©

Alles ging so schnell“, sagt Thomas, zwischen den steilen Rebenzeilen stehend. „Am Sonntag hab ich mich angemeldet, am Dienstag wurde ich vom Maschinenring kontaktiert, ob ich mir die Arbeit vorstellen kann, seit Mittwoch bin ich nun in Gamlitz beim Rebenbinden bei Sonne und frischer Luft.“