Den Kunden werden Schutzmasken aufgesetzt © Kuzmicki

Die Mitglieder der Aktionsgemeinschaft „Leibnitz lädt ein“ halten auch in Zeiten von Corona zusammen. Deshalb ist es für Vorstandsmitglied Barbara Draxler ganz selbstverständlich, dass sie ab sofort und in den nächsten Tagen im Eingangsbereich vom Sparmarkt Gschier am Hauptplatz steht und den Kundinnen und Kunden Schutzmasken aufsetzt und erklärt, wie sie richtig handzuhaben sind. Und natürlich desinfiziert sie auch die Einkaufswägen regelmäßig. „Unser Geschäft ist ja zu, da ist es ganz klar, dass ich hier mithelfe", so Draxler.