Weil die Mitarbeiter derzeit nicht ausgelastet seien, entschloss sich das Unternehmen zu diesem Schritt. Hereschwerke betreiben Baustellen in der Steiermark, in Kärnten und Wien.

Hereschwerke in Wildon © Thomas Wieser

Mit 1. April melden die Hereschwerke ihre Mitarbeiter in Wildon und Wien zur Kurzarbeit an. 152 Mitarbeiter sind bei der Firma Hereschwerke beschäftigt, 140 davon in Wildon.