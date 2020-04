Studentin Joana Krismer hätte das restliche Studienjahr eigentlich an der Paris School of Business verbringen sollen. Der Coronavirus machte ihr einen Strich durch die Rechnung.

Im Jänner war Joana Krismer nach Paris gegangen, jetzt ist sie zurück © Privat

In der ersten Märzwoche hatte die Studentin Joana Krismer, die ursprünglich aus St. Stefan ob Stainz stammt und Mitte Jänner für ihr Auslandssemester nach Paris aufbrach, noch Besuch von ihrer Mutter. Zu diesem Zeitpunkt wusste die Steirerin, die an der FH Joanneum studiert, noch nicht, dass sie einige Tage später bereits wieder in Österreich sein würde. "Keiner hat sich Anfang März in Frankreich über den Virus Gedanken gemacht, jeder hat eher Scherze gemacht und die Berichte in den Medien belächelt", erzählt Krismer.