Unaufhörlich steigen die Corona-Fälle in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg in die Höhe. Leibnitz zählt unter den steirischen Bezirken zu den Top drei.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Leibnitzer Hauptplatz ist fast menschenleer © Kuzmicki

Trotz der Maßnahmen der Behörden infizieren sich auch in den Bezirken Deutschlandsberg und Leibnitz immer mehr Menschen. Mit 127 Infizierten (Quelle: Gesundheitsministerium, Land Steiermark) hat Leibnitz derzeit steiermarkweit die dritthöchste Anzahl an Erkrankten mit Stand 30. März, 21 Uhr. Einige Fälle lassen sich auf ein Begräbnis in Lebring-St. Margarethen zurückführen. Davor ist Hartberg-Fürstenfeld mit 176 Fällen und Graz liegt mit 217 an erster Stelle.