Kurz nach 14 Uhr brach in einem Reitstall in Seggauberg ein Feuer aus. Mittlerweile steht die Anlage in Vollbrand. Menschen wurden nicht verletzt, ob alle Tiere gerettet werden konnten, ist noch unklar. Großeinsatz für die Feuerwehr.

Der Reitstall steht in Vollbrand, Menschen und Tiere sind außer Gefahr © KK

Ein Großeinsatz der Feuerwehr läuft derzeit im Bezirk Leibnitz. Kurz nach 14 Uhr war in einem Reitstall in Seggauberg aus bislang unbekannter Ursache Feuer ausgebrochen. Die dunkle Rauchsäule ist derzeit kilometerweit zu sehen. Laut Auskunft der Feuerwehr steht das Gehöft in Vollbrand. Menschen kamen nicht zu Schaden. Ob auch alle Tiere rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden konnten, ist noch unklar.