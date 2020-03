Ehefrau fand ihn Südsteirer starb, als er Traktor aufrichten wollte

Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

In St. Andrä-Höch (Bezirk Leibnitz) wurde ein 69-jähriger Waldbesitzer bei Forstarbeiten getötet. Zuvor hatte er noch die Hilfe eines Nachbarn abgelehnt.

C12 im Einsatz © Juergen Fuchs

Ein 69-jähriger Südsteirer kam am Montag bei einem tragischen Unfall in seinem Wald in St. Andrä-Höch ums Leben. Er wurde zwischen einem Baum und der Seilwinde seines Traktors eingeklemmt - vermutlich, als er den umgekippten Traktor wieder aufrichten wollte.