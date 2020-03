Bei einem der vier jungen Männer, die bei der Corona-Party in Heiligenkreuz am Waasen angetroffen wurden, handelt es sich um einen jungen Landtagsabgeordneten der FPÖ, Gerhard Hirschmann. Er entschuldigt sich für den Vorfall.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gerhard Hirschmann © Ballguide

Die Geschichte hat nicht nur in der Steiermark ganz hohe Wellen geschlagen: Trotz Ausgangsbeschränkungen wurde am Samstagnachmittag in einem Vereinslokal in Heiligenkreuz am Waasen gefeiert. Gegen 17.30 Uhr ging bei der Polizei eine anonyme Anzeige ein, dabei wurde mitgeteilt, dass unter anderem laute Musik und Partylärm aus dem Lokal zu hören sei. Vier Männer im Alter von 26 bis 37 Jahren, alle aus dem Bezirk Leibnitz, wurden angetroffen. Nun wurde bekannt, dass es sich bei einem der Beteiligten um den Landtagsabgeordneten der FPÖ Gerhard Hirschmann handelt.