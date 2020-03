In einem Vereinslokal in Heiligenkreuz am Waasen wurde Samstagnachmittag eine sogenannte "Corona-Party" gefeiert. Es kam zu einem Polizeieinsatz und mehreren Anzeigen.

© Kleine Zeitung/Erwin Scheriau

Trotz Ausgangsbeschränkungen wurde am Samstagnachmittag in einem Vereinslokal in Heiligenkreuz am Waasen gefeiert. Gegen 17.30 Uhr ging bei der Polizei eine anonyme Anzeige ein, dabei wurde mitgeteilt, dass unter anderem laute Musik und Partylärm aus dem Lokal zu hören sei.