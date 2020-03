Deshalb bieten wir allen Leserinnen und Lesern freien Zugang zu allen Texten, multimedialen Angeboten und Informationen rund um den Ausbruch des Coronavirus und darüber hinaus. Melden Sie sich an und nutzen Sie die Kleine Zeitung Website, App, und E-Paper während dieser schwierigen Zeiten kostenlos.

Zahlreiche Altstoffsammelzentren sind geschlossen, die Müllentsorgung aber gesichert © Barbara Kahr

"Die Leute sind vernünftig, ein Ansturm oder ungehaltene Telefonanrufe sind ausgeblieben“, sagt Wolfgang Neubauer, Obmann des Abfallwirtschaftsverbandes (AWV) Leibnitz. Seit Montag sind die Sammelzentren großteils geschlossen.

So auch der Ressourcenpark in Leibnitz, telefonische Auskünfte gebe es jedoch weiterhin. Wann die Zentren wieder öffnen, hängt laut Neubauer ganz von der Lage in den kommenden Wochen ab.