In unserem Themenschwerpunkt zum Coronavirus finden Sie alle relevanten Informationen, unter anderem in unseren Live-Artikeln, die immer kostenfrei zugänglich sind. Dort sind auch alle offiziellen Warnungen und Gefahrenhinweise ersichtlich: kleinezeitung.at/corona

Die GKB ändern ab 23. März ihre Fahrpläne © Thomas Wieser

Ab Montag, dem 23. März, treten zahlreiche Fahrplanänderungen bei der GKB in Kraft, Grund dafür ist die aktuelle Situation in Zusammenhang mit dem Coronavirus. Beim Bahnverkehr entfällt bis auf Weiteres die Linie S6, ersatzweise kann die Linie S61 genutzt werden. Die Linien S7 und S61 verkehren Montag bis Freitag wie normalerweise an Samstagen, am Wochenende und an Feiertagen wie normalerweise an Sonntagen. Bei den Linien 606, 760, 769 und 782 werden zusätzliche Verbindungen eingerichtet.