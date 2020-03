Kleine Zeitung +

Neue Infizierte Ärztin auf Krebsstation hat drei Patienten angesteckt

Ärztin steckt drei Krebspatienten am LKH Uniklinikum Graz mit Coronavirus an. Infizierter Patient hatte in einem anderen Spital Kontakt zu Dutzenden Mitarbeitern. Was passiert infolge dieser Fälle? Was wird unternommen, um die Versorgung sicher zu stellen? Die Antworten.