Hubschraubereinsatz in Großklein: Im Bezirk Leibnitz musste am Mittwoch nach einem Reitunfall eine Frau vom Rettungshubschrauber versorgt und ins Spital geflogen werden.

© Juergen Fuchs/Kleine Zeitung

Nach einem Reitunfall in Großklein im Bezirk Leibnitz musste am Mittwoch eine 49 Jahre alte Frau in die Grazer Uniklinik geflogen werden. Sie dürfte ein Schädl-Hirn-Trauma erlitten haben.