Ottilie Bruder aus Haselbach bei Eibiswald überlebte zwei Jahre im Konzentrationslager Ravensbrück. Ihr Leidensweg wurde in zwei Interviews dokumentiert.

Ottilie Bruder aus Haselbach überlebte das Konzentrationslager Ravensbrück © KK

Es war eine Nichtigkeit, durch die sich Ottilie Bruders Schicksal im Jahr 1943 entschied: Ein Nachbar beobachtete, wie sie einem polnischen Zwangsarbeiter eine Zigarette schenkte und zeigte sie an. Wenige Tage später kam die Gestapo und führte sie ab. Den Grund ihrer Verhaftung erfuhr sie erst während des Verhörs. Man brachte sie ins Gefangenenhaus am Grazer Paulustor, wo sie sechs Monate lang festgehalten wurde. Danach pferchte man sie zusammen mit anderen Inhaftierten in Viehwaggons.