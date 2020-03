Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Elke Halbwirth, ÖVP © KK

Es ist ihr erster Wahlkampf und sie ortet eine gute Stimmung: Elke Halbwirth, ÖVP-Bürgermeisterin von Gleinstätten, hat die Kommune im August 2018 von ihrem Vorgänger Franz Koller übernommen. In einer nicht ganz leichten Zeit, weil es in der damaligen Fusionsgemeinde jahrelange Querelen rund um das neue Musikheim in Gleinstätten gab. „Es ist ruhiger geworden, die Stimmung ist positiv und ich habe eigentlich ein sehr gutes Gefühl“, so die Gemeindechefin.