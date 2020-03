Am steirischen Grenzübergang herrscht Routinebetrieb, auch beim Bundesheer gibt es keine Pläne zur Verstärkung der Grenzüberwachung. FPÖ-Klubobmann Mario Kunasek will, dass Übung aus dem Jahr 2018 in Spielfeld wiederholt wird.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Im Juni 2018 wurde in Spielfeld ein Ansturm auf die Grenzanlage simuliert © ballguide/Pajman

Während die EU-Kommission wie auch die Außen- und Innenminister der EU-Staaten um eine Lösung der Flüchtlingssituation an der türkisch-griechischen Grenze bemüht sind, herrscht am slowenisch-österreichischen Grenzübergang Spielfeld gewohnter Betrieb. Die Polizei kontrolliert die Einreisenden, das Bundesheer assisitiert dabei. Die Soldaten patroullieren vor allem entlang der "Grünen Grenze" zwischen St. Anna am Aigen und Soboth und führen sporadische Kontrollen an den kleinen Grenzübertrittsstellen durch. Rund 160 Soldaten sind im Einsatz, den Kern bildet die Kaderpräsenzeinheit aus der Kaserne Feldbach.