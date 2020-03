Ein tragisches Ende nahm in Pirching am Traubenberg ein Unfall mit einem Reh. Als der Beifahrer die Straße überquerte, wurde er von einem Auto niedergestoßen. Dessen Lenker war alkoholisiert.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Unfallstelle an der L247 in Pirching am Traubenberg © KK

Es begann mit einer Kollision mit einem Reh und endete in einer Tragödie: Ein 18-jähriger Südoststeirer wurde am Samstagabend in Pirching am Traubenberg in der Dunkelheit von einem Pkw erfassst und getötet. Beim Unglückslenker, einem 37-jährigen Südoststeirer, wurde eine Alkoholisierung festgestellt.