In der Bundesbildungsanstalt für Elementarpädagogik (Bafep) Mureck ging ein Kindergartengipfel über die Bühne. Geplant wird ein berufsbegleitendes dreijähriges Kolleg. Für ein Ansuchen beim Ministerium braucht es 20 Anmeldungen.

Das Team der Bafep Mureck um Direktion Karin Puntigam mit Gästen des Kindergartengipfels. © Walter Schmidbauer

„Der stark steigende Bedarf adäquat ausgebildeter Pädagogen im Elementarbereich kann mit den Absolventen der bestehenden fünfjährigen Bildungsanstalten und den bereits eingerichteten Kollegs voraussichtlich nicht gedeckt werden“, wies Abteilungsvorständin Evelyn Altenburger zu Beginn des Kindergartengipfels in der Bafep Mureck auf den Mangel von Elementarpädagogen im Land hin. Ziel der Bafep ist es, in Mureck ein zusätzliches berufsbegleitendes dreijähriges Kolleg zu eröffnen. Dazu suchte man mit dem Kindergartengipfel einen breiten Schulterschluss mit Politik und Institutionen zu erreichen. Anwesend waren beim Gipfel Vertreter der Bafep, der Politik, mehrerer Institutionen wie Volkshilfe, Hilfswerk und Wiki Steiermark, sowie einige Interessenten, die sich in einem derartigen Kolleg ausbilden lassen möchten.