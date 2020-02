Facebook

Über 30 Kundenbetreuer der Lebenshilfe Leibnitz streikten am Freitag vor der Zentrale in der Bahnhofstraße © Robert Lenhard

Laut ging es am Freitagvormittag vor der Zentrale der Lebenshilfe Leibnitz in der Bahnhofstraße zu. Über 30 Mitarbeiter hatten sich zu einem Warnstreik versammelt, um der Forderung der Gewerkschaft nach einer 35-Stunden-Woche mit Trillerpfeifen, Parolen und Plakaten Nachdruck zu verleihen. "Weil auch die sechste Verhandlungsrunde für einen neuen Kollektivvertrag gescheitert ist, wollen wir ein Zeichen setzen. Es ist das erste Mal, dass wir bei der Lebenshilfe Leibnitz so eine Maßnahme ergreifen", erklärt Streikleiter Bernhard Klösch, Kundenbetreuer in der Werkstatt Föhrenhof in St. Nikolai im Sausal. Diese blieb am Freitag wie alle anderen fünf Werkstätten der Lebenshilfe Leibnitz geschlossen. "Unsere Kunden sind aber bestens in den Wohnhäusern versorgt, einige haben auch Urlaub genommen. Das ist uns wichtig, unsere Kunden können ja nichts dafür", meint Betriebsratsvorsitzende Michaela Daum.