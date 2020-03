Facebook

Bilanz gezogen: die Jäger und Jägerinnen des Bezirkes Leibnitz © (c) noxmox - Fotolia (Joachim Schockmann)

Grundsätzlich zeigt sich der Leibnitzer Bezirksjägermeister Wolfgang Neubauer mit dem abgelaufenen Jagdjahr sehr zufrieden. Das wird er auch „seinen“ Waidmännern- und Frauen beim Bezirksjägertag am 7. März sagen. „Bei der Abschussplanung im Frühjahr hatte es ja durchaus noch nach Problemen in einigen Revieren ausgeschaut. Lungenwurm oder Goldschakal waren etwa ein Thema. Dann konnten wir die Quote aber doch zu 102 Prozent erfüllen, damit sollte man zufrieden sein“, so der oberste Waidmann des Bezirkes.