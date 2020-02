In Kooperation mit vier regionalen Bäckereien lieferte der Kiwanis-Club Leibnitz am Rosenmontag und Faschingsdienstag über 11.000 Krapfen aus. Der Reinerlös kommt bedürftigen Kindern und Familien zugute.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Der Kiwanis-Club Leibnitz verkaufte über 11.000 Stück Krapfen für den guten Zweck © K.K.

Über einen Rekord darf sich der Kiwanis-Club Leibnitz bei seiner heurigen Benefiz-Krapfenaktion freuen. In Kooperation mit den Bäckereien Hubmann, Koppitz, Pokes und Heuberger verkauften die Club-Mitglieder unter Präsident Manfred Bulla am Rosenmontag und Faschingsdienstag über 11.000 Krapfen an Betriebe im ganzen Bezirk Leibnitz und darüber hinaus. Die Abholung der Krapfen bei den Bäckereien und die Zustellung an die Abnehmer erfolgte persönlich durch die Club-Mitglieder zum gewünschten Termin.