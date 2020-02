Weil ein Baum in Tobisegg auf eine Stromleitung gestürzt war, kam es Mittwochvormittag in der Weststeiermark zu kurzzeitigen Stromausfällen.

Techniker der Energie Steiermark konnten den Schaden nach einer Stunde reparieren © APA/ROBERT JAEGER

Kurzfristig finster war es am Aschermittwoch in rund 3900 Haushalten im Raum St. Josef und St. Stefan ob Stainz. Gegen 9.45 Uhr war in der Ortschaft Tobisegg ein Baum auf eine Stromleitung gestürzt und hatte diese beschädigt. Ursache dürfte wohl eine heftige Windböe gewesen sein. "Aus Sicherheitsgründen wurden viel mehr als die betroffene Trafostation kurzzeitig abgeschaltet. Daher ergibt sich auch die relativ hohe Zahl von rund 3900 Haushalten. In den meisten gab es bereits nach zehn Minuten wieder Strom", erklärt Energie Steiermark-Konzernsprecher Urs Harnik-Lauris.