Arbeiter abgestürzt Weststeirer erlitt schwere Kopfverletzungen

Am Dienstag geschah bei Reinigungsarbeiten an einer Tankanlage in Mooskirchen ein schwerer Unfall. Ein 35-jähriger Arbeiter aus Deutschlandsberg stürzte rund fünf Meter ab und erlitt dabei schwere Kopfverletzungen.