Etwa 20 Leute haben in der Nacht auf Sonntag einfach Gegenstände aus dem Lokal La Habana mitgenommen. Besitzer ist erbost: "Sachen wurden einfach heruntergerissen und Bilder bei der Tür herausgetragen."

Hier sieht man, wo die Bilder zuvor noch hingen © Privat

Gäste im Lokal wurden in der Nacht auf Sonntag plötzlich zu diebischen Elstern und fingen an, Bilder von den Wänden zu hängen und mit Gegenständen aus dem Lokal als "Souvenirs" abzumarschieren. Keine Einrichtungsgegenstände waren mehr sicher: "Sie wollten sogar mit einem Klavier abmaschieren", berichtet Seppi Hubmann. Das kubanische Lokal La Habana hat er 2001 gemeinsam mit Kindern und Schwiegerkindern aufgebaut. Nächste Woche hat das Lokal zum letzten Mal geöffnet. "Wir wollten in dieser Woche die wertvolleren Gegenstände sogar noch abhängen", berichtet der Senior-Chef.