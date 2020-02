Rettungshubschrauber und Notarzt waren am Samstag bei einem Verkehrsunfall auf der B 69 im Einsatz. Drei Personen wurden verletzt.

Zusammenstoß in Kreuzung

FF Pitschgau-Haselbach © FF Pitschgau-Haselbach

Drei Verletzte, darunter ein neunjähriges Kind, forderte am Samstag eine Kollision beim Einbiegen auf der B 69 zwischen Oberhaag und Bischofegg. Notarzt und Rettungshubschrauber C 12 waren am Unfallort im Einsatz. Alle Verletzten wurden nach Graz gebracht.