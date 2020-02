Facebook

Stefan Gurt, Andreas Hubmann, Hilda Diwald, Bernhard Reiner, Bernadette Vogrin © KK

So voll war das Kino in Frauental schon lange nicht mehr: Zur Doku-Vorführung von „Lebenswertes Lassnitztal“ konnte am Sonntag Plattformsprecher Stefan Gurt und Regisseur Bernhard Reiner am Sonntag Andreas Hubmann aus Frauental als 1.000. Besucher besuchen. Kinochefin Hilda Diwald und Bernadette Vogrin freuten sich mit.