Mit „Faszination Technik“ besuchte die dritte Klasse des B(R)G Leibnitz den Hörgeräte- und Gehörschutz-Experten Neuroth in Schwarzau.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

So faszinierend ist Technik: Beim Löten unter der Lupe waren Feinmotorik und räumliches Denken gefordert © Barbara Kluger

Es ist eine faszinierende Welt voller technischer Möglichkeiten, in die sich 23 Schülerinnen und Schülern der 3G-Klasse des B(R)G Leibnitz Einblicke verschafft haben. Im Rahmen von „Faszination Technik“, besuchten sie gemeinsam mit ihren Lehrern Klaus Irgang und Christa Legat den Hörgeräte- und Gehörschutz-Experten Neuroth an seinem Firmensitz in Schwarzau.