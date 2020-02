Krsko & Co. Steirer visualisieren die Überwachung von AKWs

Krsko & Co.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Auch für die Überwachung des slowenischen AKW Krsko wird die Software von Weboffice eingesetzt © AP

Alphastrahlung, Betastrahlung, Gammastrahlung. Radioaktivität tritt in unterschiedlichster Form auf, die Gefahren für den Menschen können beträchtlich sein. Umso präziser und hochwertiger müssen Messgeräte sein, die eben jenes Gefahrenpotenzial frühzeitig erkennen und sichtbar machen. In Spillern bei Stockerau findet sich diesbezüglich einer der wenigen Spezialisten in Europa.