Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

In der Isovoltaicstraße 1 in Lebring wird Neuroth künftig seine Produktion & Logistik haben © Neuroth/(c) Rudi Schneeberger

Erst vor Kurzem hat der steirische Hörakustikspezialist Neuroth in Österreich sein 140. Fachinstitut eröffnet. Es war so etwas wie die Ouvertüre für ein intensives Jahr 2020, das beim Familienunternehmen im Zeichen des Wachstums stehen soll. So ist mittlerweile geklärt, wo das europaweite Technik- und Logistikcenter von Neuroth künftig angesiedelt sein wird. Anfang September 2019 hatte das Unternehmen ja angekündigt, dass man sich aus Schwarzau zurückziehen werde und südlich von Graz einen neuen Standort beziehen will.