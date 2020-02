Facebook

Dominik Hemmer, Michael Macher und Werner Schneeweiss mit Christian Anders und Gattin Birgit Diehn © USP Studios

Im Keller eines Einfamilienhauses in Kainach bei Wildon ist in den vergangenen Monaten ein großer Schlagerstar ein- und ausgegangen. Dort befindet sich nämlich das „USP Studio“, das die beiden Musikproduzenten Dominik Hemmer (27) und Michael Macher (38) betreiben. 2010 haben die beiden ihr gemeinsames Studio eröffnet.