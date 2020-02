Eine Frau krachte mit ihrem Auto am Donnerstag in den rechten Hauptträger der Murbrücke im südsteirischen Lebring-St. Margarethen.

Die Feuerwehr Lebring-St. Margarethen rückte mit neun Mann aus © FF Lebring-St. Margarethen

Glück im Unglück hatte am Donnerstag eine Frau in Lebring-St. Margarethen, Bezirk Leibnitz. Aus noch unbekannten Gründen kam die Lenkerin mit ihrem Pkw von der L663 Fahrtrichtung Oedt ab und krachte in den rechten Hauptträger der Murbrücke.