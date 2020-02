Facebook

Erasmus+ Botschafterin Polonca Kosi Klemenšak © Alexandra Kofler

In andere Länder reisen, um voneinander zu lernen. Das ist der Kern des Förderprogramms Erasmus+. In Erinnerung an den Universalgelehrten Erasmus von Rotterdam ermöglicht es mittlerweile nicht nur Studierenden, sondern einer Vielzahl an Berufsgruppen einen Aufenthalt im Ausland.