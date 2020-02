Kleine Zeitung +

Heiligenkreuz am Waasen Rettungshubschrauber im Einsatz: Postauto überrollte Fuß von Mann

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Dienstag in St. Ulrich am Waasen, Gemeinde Heiligenkreuz am Waasen. Dabei wurde der Lenker unbestimmten Grades verletzt.