Der Akazienhof in Neudorf im Sausal © Pflege mit Herz

Das Land beanstandete kürzlich im Rahmen einer Prüfung, dass 27 teils schwerst behinderte Kinder im „Akazienhof“ in Neudorf im Sausal gemeinsam mit Senioren und psychisch kranken Menschen untergebracht sind. Deshalb streben sowohl der Betreiber Renafan als auch der in Gründung befindliche Elternverein „ancora“ voneinander unabhängig neue Unterbringunsmöglichkeiten für die Kinder an. Die Zusage des Landes und der zuständigen Landesrätin Ursula Lackner sei allerdings ausständig.