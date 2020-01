Facebook

Der Leibnitzer Franz Schadler versatrb im Alter von 84 Jahren © Anton Barbic

Als Handelsvertreter einer Futtermittelfirma und umtriebiger Gemeindepolitiker und Bauernbundfunktionär war der Leibnitzer Franz Schadler weithin bekannt und geachtet. Umso größer ist die Betroffenheit über sein überraschendes Ableben. Schadler war am 26. Jänner nach kurzer und schwerer Krankheit im Alter von 84 Jahren verstorben, am Donnerstag wurde er unter großer Anteilnahme in Leibnitz verabschiedet.