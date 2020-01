Die Kirchbacher Straße B 73 bei Edelstauden war nach einem schweren Verkehrsunfall gesperrt. Feuerwehr, Polizei und Notarzt waren am Unfallort vor Ort.

Die Unfallstelle © FF Edelstauden

In Edelstauden kam es am Mittwoch um 14.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B 73, der Kirchbacher Straße. Dabei wurde eine Person unbestimmten Grades verletzt, erklärt die Polizei Kirchbach: "Eine Frau aus dem Bezirk Südoststeiermark wurde in ein Krankenhaus nach Graz gebracht."