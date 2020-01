Am Donnerstagnachmittag verletzte sich ein 20-Jähriger bei Arbeiten an einer Drehbank schwer.

schwere Verletzung an der Drehbank © Fuchs

Gegen 13.50 Uhr geriet ein 20-jähriger Slowene - er ist Arbeiter in einer Beschichtungsfirma in Lannach - mit einem Handschuh und dann mit seiner Arbeitsjacke in der Drehvorrichtung. Dabei wurde er an der linken Hand schwer verletzt. Nach Erstversorgung durch den Notarzt wurde der Verletzte in das UKH Graz eingeliefert.