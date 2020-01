Im Zuge eines Galaabends wurden am Donnerstagabend im Styria Media Center in Graz die süd- und weststeirischen "Köpfe des Jahres" 2019 gekürt.

Das sind die süd- und weststeirischen Sieger der Köpfe-Gala 2019 © Jürgen Fuchs

Wer sind die süd- und weststeirischen "Köpfe des Jahres"? Über den Dächern von Graz lag am Donnerstagabend die Spannung förmlich in der Luft, als diese Frage nach und nach beantwortet wurde. Bereits einige Minuten bevor Moderator Mathias Pascottini die Gala eröffnete, fieberten die insgesamt 35 Nominierten der Entscheidung entgegen. Unterstützt von ihren Wegbegleitern und in Anwesenheit von zahlreichen Ehrengästen wie AK-Direktor Wolfgang Bartosch, dem steirischen AK-Präsident Josef Pesserl sowie Landesrätin Juliane Bogner-Strauß und Landtagsabgeordnete Bernadette Kerschler stand auch das Netzwerken im Mittelpunkt.