St. Johann im Saggautal Gartengarnitur in Brand: Flammen drohten bereits auf Haus überzugreifen

Am Mittwoch kam es in St. Johann im Saggautal, Bezirk Leibnitz, zu einem Brand einer Gartengarnitur. Der Besitzer befand sich zu der Zeit in der Garage. Feuerwehr, Rettung und Polizei rückten aus.