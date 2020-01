Großartiger Erfolg für die Stainzerin Claudia Müller. Auf Anhieb gelang ihr die Eismeile in Burghausen. Eine Grenzerfahrung, die sie mit nicht allzu vielen Menschen teilen kann

Claudia Müller (links) freut sich über viel Unterstützung © KK

Mir geht’s richtig gut, auch körperlich, kein Kopfweh, gar nix, das war eine super lässige Erfahrung, obwohl ich natürlich an die Grenzen gegangen bin“, erzählt Extremsportlerin Claudia Müller, die am Wochenende in Burghausen zum Wöhrsee die Eismeile geschwommen ist.